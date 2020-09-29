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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Исключены кандидаты из списков пяти партий

Исключены кандидаты из списков пяти партий. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

На основании письменного уведомления политической партии из «Кыргызстана» исключен Алмазбек Токторов (№ 43), из партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов — Зарипахон Насирдинова (№ 5), из «Мекенчила» — Сонунбу Кадырова (№ 32), Аспек уулу Азамат (№ 54) и Айбек Озокеев (№ 128).

Из рядов «Социал-демократов» исключены Камила Талиева (№ 13), Бахадир Маматбуваев (№ 34), Машхура Самиева (№ 41), Мамир Заитов (№ 47), «Бутун Кыргызстан» — Люшер Мусаев (№ 19), Нурлан Мамытов (№ 96) и Айтбек Абдысатаров (№ 112).

Напомним, что по Люшеру Мусаеву Центризбирком решение принял не сразу, поскольку выяснилось, что сначала кандидат подал заявление о выходе из списка, а потом передумал. Однако, уполномоченный политобъединения отметил, что у партии есть право исключить кандидатов из списка не позднее пяти дней до дня голосования, подав соответствующее пиьсменное заявление в ЦИК.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166864/
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