Выборы-2020. Генпрокуратура проверяет выступление кандидата в школе

Генпрокуратура начала проверку по факту выступления Исы Омуркулова в средней школе города Канта. Материалы направила координационная группа оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Иса Омуркулов, напомним, баллотируется от партии «Мекеним Кыргызстан», он под № 26 в списке кандидатов.

По данным ведомства, поступила информация по размещению информации в соцсетях о том, что Омуркулов встретился с учителями и агитировал их голосовать за «Мекеним Кыргызстан».

В частности, он указал на то, что состав кандидатов в депутаты «является сильным, а программа партии многообещающей». В программе партии говорится о повышении заработной платы педагогам и медикам. В Центризбиркоме это выступление расценили как нарушение.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.