ЦИК рассмотрит инцидент в Араванском районе

ЦИК рассмотрит инцидент, произошедший в Араванском районе Ошской области, когда сторонники кандидатов от двух партий устроили массовую драку. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, вопрос рассмотрят сегодня на заседании.

Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.

Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.