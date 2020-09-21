Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки

Меньше двух недель осталось до избрания нового состава Жогорку Кенеша. Предвыборная кампания накаляется. Нервы не выдерживают. В Араванском районе произошла массовая драка между сторонниками двух партий. Оппоненты выясняют отношения не цивилизованным путем, а с применением силы и при помощи мордобоя.

Агитация стала напоминать криминальные разборки, что неудивительно. Ведь в партийных списках оказались те, кто причастен к ОПГ или имеет теплые отношения с представителями криминального мира.

24.kg еще раз изучило списки претендентов на депутатские мандаты.

Ранее сообщалось, что в списке партии «Мекеним Кыргызстан» значатся несколько человек, имевших проблемы с законом. Это Урмат Самаев (№ 21), которого в определенных кругах знают под прозвищем Чемпион.

Мантай — прозвище еще одного кандидата от этой партии Мирлана Маратова. Он также известен как «телефонный террорист».

Мэра Чолпон-Аты Талантбека Сарбагышева в регионе называют Потапом. До 2018 года работал в милиции на различных должностях, был старшим оперуполномоченным по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД. В бытность министром внутренних дел Болотбека Ногойбаева Сарбагышева сняли с должности за связи с ОПГ. Сообщается и о том, что убитый в 2010-м член ОПГ Камчи Кольбаева Акыл Сарбагышев приходился кандидату родным братом.

Еще один кандидат — Данияр Сапарбеков, он на 164-м месте. Владелец нескольких увеселительных заведений в Бишкеке, в том числе ночного клуба «Ганбей». Он также был сотрудником милиции, но уволен при министре Мелисе Турганбаеве.

Младший брат Данияра Сапарбекова — Санжар Сапарбеков близкий друг Максима Бакиева, член ОПГ Алмамбета Анапияева.

Он признан соучастником убийства бывшего руководителя администрации президента Медета Садыркулова, бывшего директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулайманова. Сапарбеков-младший объявлен в международный розыск.

Бывший мэр Кара-Куля Ильяз Еркеев на 110-м месте, тоже работал в милиции. О нем писали, что ведет дружбу с Алтынбеком Арзымбаевым (кличка Джин). Последний в 2012 году на выборах в горкенеш баллотировался по списку «Ата Мекена», он избил избирателя Ислама Джуматаева за неудобный вопрос о его причастности к ОПГ. Помогал ему... Ильяз Еркеев. За что оба попали в криминальную сводку.

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Еще один родственник кримавторитета в списке «Мекеним Кыргызстана» на 73-м месте.был заместителем министра юстиции, сейчас числится безработным. Он приходится родственником вору в законе Рустаму Габбазову (Рустам Днепропетровский), похищенному и пропавшему без вести в июле 2004 года в Московской области.

По прозвищу Моби в определенных кругах известен и другой кандидат от «Мекеним Кыргызстана» — Таалайбек Рысалиев, он под номером 53. Это бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» и первый вице-президент Федерации стрельбы КР. Ранее СМИ сообщали, что он является приближенным лидера ОПГ Камчи Кольбаева. Засветился в деле о вымогательстве денег у соотечественников в Москве — собирал дань с трудовых мигрантов.

Баллотируется в ЖК и родственник ныне покойного экс-депутата Улана Чолпонбаева (в криминальном мире был известен как Хопчик) Туганбек Чолпонбаев.

Он в списке на 29-м месте. Известен в определенных кругах по прозвищу Тоша. Ранее в СМИ писали, что Туганбек Чолпонбаев состоит на учете МВД как член ОПГ. Он является депутатом Каракольского горкенеша от СДПК.

В списке «Биримдика» тоже оказались свои скелеты в шкафу. Не так много, как у «Мекеним Кыргызстана», но все же...

Ранее сообщилось, о кандидате под № 5 Таласе Бегалиеве, который дружит с членом ОПГ Чынгызом Джумагуловым, известным в криминальном мире как Доо-Чынгыз. Сам бывший милиционер обвинения в свой адрес отрицает.

С 2015 года известно о прошлом Омурбека Бакирова. Сообщалось, что он состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки. Его называют окул-бала покойного кримавторитета Алмамбета Анапияева, убитого в Минске в 2015-м.

На 35-м месте депутат Бактыбек Жетигенов, которого экс-министр внутренних дел Абдылда Суранчиев называл близким другом лидера ОПГ Алмаза Бокушева.

О прошлом двух кандидатов партии «Бир Бол» тоже давно известно — Алтынбека Сулайманова (в определенных кругах утверждают, что он носит прозвище Челюсть) и Дуйшона Торокулова (Душка), у них 10-е и 13-е места соответственно.

В списке «Республики» под № 2 бывший полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев. Его брат Толубай (больше известен по прозвищу Толи) числится в Иссык-Кульской области как член ОПГ Камчи Кольбаева. Находился в розыске за участие в похищении директора конезавода.

Замыкает первую десятку в списке «Республики» Чынгыз Таалайбек уулу. О нем сообщается, что он связан с кримавторитетом Уланом Токтосуновым по кличке Сакал.

В партии «Кыргызстан» Тазабек Икрамов (ранее его все знали под фамилией Стамкулов). Подозревался в похищении и убийстве сына экс-губернатора Джалал-Абадской области Жусупжана Джээнбекова. Долгое время скрывался в Москве. Вернулся на родину после того, как страсти улеглись.

Еще один кандидат от «Кыргызстана» Азиз Турсунбаев. Депутат известен не только тем, что нахамил журналистке, заявив ей: «Иди отсюда!» Напомним, Айзирек Иманалиева задала вопрос, легально ли нардеп получил участок в парке имени Ататюрка в центре Бишкека. Парламентарий в ответ нагрубил. Сейчас он баллотируется от партии «Кыргызстан», в списке на 5-м месте.

Азиз Турсунбаев ведет тесную дружбу с Дилмуратом Акпаралиевым (Доороновым). Последний известен в определенных кругах по прозвищу Дики. Его называли «положенцем» Чаткальского и Ала-Букинского районов Джалал-Абадской области. Привлекался за изнасилование, мошенничество, грабежи и вымогательство денег у предпринимателей. Дважды судим. На парламентских выборах в 2015 году Акпаралиев-Дооронов был в списке СДПК, но после поднятого в обществе шума его исключили.

В списке «Кыргызстана» также числится бывший таможенник Таалайбек Масабиров по прозвищу Масса. Он под № 15.

«По оперативным данным, одно время входил в круг ОПГ небезызвестного криминального авторитета Рыспека Акматбаева, занимаясь мелким рэкетом и «крышеванием» автостоянок», — писала о нем «Фергана».

На 8-м месте «Кыргызстана» супруга Баямана Эркинбаева Чолпон Султанбекова. Он был депутатом третьего созыва, официально членом ОПГ не числился, но известно, что водил тесную дружбу с ней. Застрелен 21 сентября 2005 года у собственного дома.

В топ-10 партии «Ыйман нуру» вначале вошел и Эржигит Пасанов, был на 6-м месте. В 2016-м он стал главой одного из айыл окмоту Узгенского района. Тогда стало известно, что Пасанов состоит на учете МВД как член ОПГ Камчи Кольбаева. Из окончательного варианта списка его убрали.

Сомнительно прошлое и у другого кандидата от «Ыйман нуру» Фархата Юлбасарова, он на 58-м месте, числится безработным. В 2013 году в Оше совершено дерзкое нападение на бизнесмена. Четверо неизвестных вооруженных напали на 38-летнего местного жителя, ранили его и отобрали сумку с $4 миллионами. Одним из задержанных тогда был Фархат Юлбасаров. Ему было 25 лет.

На 8-м месте в этой же партии Мээрим Тойгоналиева. Сейчас она замужем за главой Бишкекглавархитектуры Аскатом Тулебердиевым. Ранее была супругой главы компании «Интел Линкс» Дмитрия Цоя. Последний подозревался и задерживался за организацию убийства кикбоксера Руслана Абасова.

По данным МВД, из 2 тысяч 14 кандидатов в депутаты седьмого созыва только 1 тысяча 641 не имели проблем с законом.

Еще у 221 судимость либо погашена, либо дело по каким-то причинам не дошло до суда, было прекращено.

Еще у 50 претендентов не было решения суда. По последним ЦИК запросил информацию у Верховного суда: пять кандидатов привлечены к ответственности по Кодексу о проступках (не влечет судимости). Оправданы или дело прекращено у 26 человек, а еще у 19 дело на рассмотрении или решения нет.

Отметим в тех же партиях среди кандидатов немало силовиков — бывших милиционеров, сотрудников спецслужб, органов прокуратуры, Финпола...

Похоже, обладателей офицерских мундиров вообще не смущает сейчас предвыборное, а потом и внутрипарламентское соседство с очень сомнительными персонами, так или иначе причастными если не к самим ОПГ, то к криминальным личностям однозначно...