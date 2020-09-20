Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру

Депутата парламента Эльвиру Сурабалдиеву вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом она сообщила журналистам.

По ее словам, ей позвонил некто Бектур Калиев и представился следователем Военной прокуратуры. Он попросил явиться на допрос. Однако официальной повестки от следственных органов Эльвира Сурабалдиева не получала.

«Я не уточняла, по какому делу меня вызывают на допрос. Я сказала, что нахожусь в регионах в связи с агитацией, на что он попросил явиться по возвращению в Бишкек. Прибыв в Бишкек, я проконсультировалась с юристами, которые сказали, что законодательство позволяет кандидату не ходить на следственные мероприятия до окончания агитационной кампании», - цитируют парламентария журналисты.

Член парламентской фракции СДПК в ЖК шестого созыва Эльвира Сурабалдиева на выборах-2020 баллотируется от партии «Ата Мекен».