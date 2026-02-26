Депутат интересуется, будет ли «политическая оттепель» по ряду возбужденных дел. Об этом Эльвира Сурабалдиева заявила сегодня на заседании ЖК.

По данным нардепа, после всем известных политических событий к ней стало поступать очень много жалоб на то, что осуществлен незаконный отъем имущества, что были угрозы, когда заставляли отказаться от участия в выборах.

«Также ко мне обратилась мать арестованного по делу о хищении 1 миллиарда сомов бывшего мэра Токмока. Она сказала, что им ничего не говорят о ходе уголовного дела. Родня считает, что там есть политический окрас. Говорят, что другие крадут миллиарды и ходят на свободе и откупаются, а у них нет такой «крыши». Слышать такое крайне неприятно. Возникает вопрос к Генпрокуратуре, будет ли «политическая оттепель», то есть пересмотр ряда политических дел», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Замгенпрокурора Умуткан Конкурбаева ответила, что пересмотр дел возможен лишь при заявлении в Генпрокуратуру. «Просто взять и пересмотреть все ранее возбужденные дела мы не можем», — добавила она, отметив, что предоставит информацию по делу экс-мэра Токмока лично депутату.

Напомним, что Октябрьский районный суд 6 ноября 2025 года вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра Токмока Максата Нусувалиева и ряда должностных лиц. Согласно решению, Нусувалиев признан виновным по статье 336 части 2 «Коррупция» УК КР. Он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества.