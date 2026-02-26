11:52
Депутат интересуется, будет ли «политическая оттепель» по ряду возбужденных дел

Депутат интересуется, будет ли «политическая оттепель» по ряду возбужденных дел. Об этом Эльвира Сурабалдиева заявила сегодня на заседании ЖК.

По данным нардепа, после всем известных политических событий к ней стало поступать очень много жалоб на то, что осуществлен незаконный отъем имущества, что были угрозы, когда заставляли отказаться от участия в выборах.

«Также ко мне обратилась мать арестованного по делу о хищении 1 миллиарда сомов бывшего мэра Токмока. Она сказала, что им ничего не говорят о ходе уголовного дела. Родня считает, что там есть политический окрас. Говорят, что другие крадут миллиарды и ходят на свободе и откупаются, а у них нет такой «крыши». Слышать такое крайне неприятно. Возникает вопрос к Генпрокуратуре, будет ли «политическая оттепель», то есть пересмотр ряда политических дел», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Замгенпрокурора Умуткан Конкурбаева ответила, что пересмотр дел возможен лишь при заявлении в Генпрокуратуру. «Просто взять и пересмотреть все ранее возбужденные дела мы не можем», — добавила она, отметив, что предоставит информацию по делу экс-мэра Токмока лично депутату.

Напомним, что Октябрьский районный суд 6 ноября 2025 года вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра Токмока Максата Нусувалиева и ряда должностных лиц. Согласно решению, Нусувалиев признан виновным по статье 336 части 2 «Коррупция» УК КР. Он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества.
