Выборы-2020. Начата проверка фактов подкупа избирателей, опубликованных в СМИ

Генеральной прокуратурой продолжается работа по мониторингу публикаций и сообщений в средствах массовой информации и интернет-ресурсах страны о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает главный надзорный орган КР.

По данным ведомства, после проверки видеосюжета о том, где неустановленный мужчина в возрасте примерно 40-45 лет на бирже труда в селе Маевка Чуйской области сообщает о предложениях разных политических партий о голосовании в их пользу за вознаграждение от 1 до 3 тысяч сомов. Ему якобы предлагали пройти регистрацию по форме № 2.

Публикация направлена в ОВД Аламединского района. Она зарегистрирована в Едином реестре преступлений и проступков по статье 192 УК КР (Подкуп избирателей).

Еще один разговор неустановленной женщины азиатской национальности о ремонте отдельными политическими партиями автодороги в Сокулукском районе в случае обеспечения их голосами на предстоящих выборах в этом же видео также изучен. Материал зарегистрирован в ЕРПП, осуществляется досудебное производство.

Партия «Ордо» пожаловалась в органы прокуратура на сотрудников милиции Панфиловского района, которые требовали от штаба предоставить данные, касающиеся списка агитирующих лиц, места расположения штабов по району и программы проведения встреч с населением с указанием даты и времени. Милицией также были истребованы сведения о месте жительства и контактных данных агитаторов.

Установлено, что ОВД района направило аналогичные требования руководителям штабов других политических партий.

Прокуратурой Чуйской области внесено предостережение на имя и. о. начальника ГУВД Чуйской области о недопустимости нарушений закона.

В милиции Жайылского района также зарегистрирован факт подкупа избирателей. На территории школы № 3 в городе Кара-Балте неизвестный, представившись от политической партии «Кыргызстан», предлагал избирателям по 2 тысячи сомов. Эта публикация из соцсетей направлена в ОВД района и зарегистрирована в ЕРПП.