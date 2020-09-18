Кандидат в депутаты Сайдолимжон Джураев провел агитацию в мечети села Уч-Коргон Кадамджайского района Баткенской области. Видео его выступления опубликовали в сети Facebook.

На кадрах депутат ЖК шестого созыва от фракции СДПК Сайдолимжон Джураев стоит рядом с имамом мечети и поздравляет прихожан с пятничной молитвой. Он рассказывает, что намерен продолжить работу, которую не успел завершить в шестом созыве.

Отметим, законом запрещается привлечение к агитации религиозных деятелей. ДУМК неоднократно предупреждало имамов о недопустимости предвыборной кампании и проведения агитации в религиозных заведениях.