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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кандидат в депутаты агитирует в мечети — это запрещено законом

Кандидат в депутаты Сайдолимжон Джураев провел агитацию в мечети села Уч-Коргон Кадамджайского района Баткенской области. Видео его выступления опубликовали в сети Facebook.

На кадрах депутат ЖК шестого созыва от фракции СДПК Сайдолимжон Джураев стоит рядом с имамом мечети и поздравляет прихожан с пятничной молитвой. Он рассказывает, что намерен продолжить работу, которую не успел завершить в шестом созыве.

Отметим, законом запрещается привлечение к агитации религиозных деятелей. ДУМК неоднократно предупреждало имамов о недопустимости предвыборной кампании и проведения агитации в религиозных заведениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165578/
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