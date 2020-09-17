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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК напоминает СМИ о сроке сдачи отчетов по агитации

ЦИК напоминает СМИ о сроке сдачи отчетов по агитации.

Уточняется, что, согласно положению, теле- и радиоканалы, интернет-издания и газеты, независимо от форм собственности, предоставившие политическим партиям эфирное время, площадь или права на публикацию агитационных материалов, обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости.

Данные этого учета каждые 10 дней в период предвыборной агитации и в 10-дневный срок после дня голосования должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165495/
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