Выборы-2020. ЦИК напоминает СМИ о сроке сдачи отчетов по агитации

ЦИК напоминает СМИ о сроке сдачи отчетов по агитации.

Уточняется, что, согласно положению, теле- и радиоканалы, интернет-издания и газеты, независимо от форм собственности, предоставившие политическим партиям эфирное время, площадь или права на публикацию агитационных материалов, обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости.

Данные этого учета каждые 10 дней в период предвыборной агитации и в 10-дневный срок после дня голосования должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.