Выборы-2020. На Иссык-Куле неизвестные порвали баннеры партии «Ата Мекен»

В Иссык-Кульской области неизвестные сорвали агитационные баннеры политической партии «Ата Мекен». Об этом 24.kg сообщили очевидцы.
В УВД региона информацию подтвердили и проинформировали о том, что назначена проверка происшествия.
Известно, что инцидент произошел в ночь на 17 сентября в селе Боконбаево. Пока неустановленные лица сорвали баннеры районного штаба «Ата Мекена».
В штабе партии редакции сообщили, что заявление уже подано в РОВД Тонского района, а также в районную прокуратуру и территориальную избирательную комиссию. В настоящее время идет расследование.
Это не первый случай повреждения баннеров партии социалистов. Ранее в селе Шекер тоже сорвали баннер.
Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков заявил, что местные власти препятствовали проведению предвыборной агитации в Таласе.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.