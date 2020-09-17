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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На Иссык-Куле неизвестные порвали баннеры партии «Ата Мекен»

В Иссык-Кульской области неизвестные сорвали агитационные баннеры политической партии «Ата Мекен». Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

В УВД региона информацию подтвердили и проинформировали о том, что назначена проверка происшествия.

Известно, что инцидент произошел в ночь на 17 сентября в селе Боконбаево. Пока неустановленные лица сорвали баннеры районного штаба «Ата Мекена».

В штабе партии редакции сообщили, что заявление уже подано в РОВД Тонского района, а также в районную прокуратуру и территориальную избирательную комиссию. В настоящее время идет расследование.

Это не первый случай повреждения баннеров партии социалистов. Ранее в селе Шекер тоже сорвали баннер.

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков заявил, что местные власти препятствовали проведению предвыборной агитации в Таласе.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/165482/
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