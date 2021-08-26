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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Кыргызстанцы назвали самую известную им политическую партию. Итоги опроса

Самой известной политической партией в стране названа «Ата Журт» — ее знают 59 процентов опрошенных. Но проголосовать за нее готовы только 11 процентов респондентов. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

В опросе приняли участие 1 тысяча 211 кыргызстанцев в возрасте от 18 лет и старше.

Среди известных партий также названы «Ата Мекен» (56 процентов), «Республика» (47 процентов), «Социал-демократы» (44 процента), «Мекенчил» (41 процент) и другие.

Но стоит отметить, что проголосовать за «Ата Журт» готовы только 11 процентов респондентов. Столько же на момент проведения опроса (июль 2021 года) готовы отдать голоса за «Мекенчил». «Ыйман Нуру» выбрали 7 процентов опрошенных. «Биримдик» и «Социал-демократы» набрали по 3 процента.

Напомним, по новому законодательству избирательный порог увеличен до 5 процентов.

В Кыргызстане ввели преференциальное голосование. В бюллетень включат наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте.

Изменено и соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Политобъединениям отвели 54 места, тем, кто идет по округам, — 36. Снижена гендерная квота, а избирательный порог увеличен с 3 до 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205221/
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