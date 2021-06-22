Во фракции «Ата Мекен» в третий раз сменился лидер

На внеочередном заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сегодня депутаты избрали лидера фракции и его заместителя.

В ходе внеочередного заседания депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко проинформировала, что 21 июня фракция «Ата Мекен» выразила недоверие лидеру Сайдулле Нышанову и досрочно прекратила его полномочия. По ее словам, семь депутатов поддержали это решение. «Это большинство», — отметила она, добавив, что депутат Нышанов не является членом политической партии «Ата Мекен».

Депутаты Абдимуктар Маматов и Бахадыр Сулейманов предложили на данную должность кандидатуру своего коллеги Шералы Абдылдаева. Фракция «Ата Мекен» единогласно его избрала. Заместителем стала Наталья Никитенко вместо Шайлообека Атазова.

Отметим, в «Ата Мекене» с января это уже третья смена лидера. В октябре 2020 года фракцию возглавил Омурбек Текебаев. Но 5 января он сложил полномочия из-за начавшегося судебного процесса по отчуждению депутатского мандата. Председателем была избрана Айсулуу Мамашова.

В марте она отказалась от этого поста, и нардепы избрали Сайдуллу Нышанова, который в феврале вышел из состава фракции.