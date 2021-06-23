Скандал в «Ата Мекене». Сайдулла Нышанов не согласен с переизбранием лидера

Парламентская фракция «Ата Мекен» выразила вотум недоверия лидеру Сайдулле Нышанову. Об этом на заседании парламента заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, большинство членов фракции выступили за досрочное прекращение полномочий Сайдуллы Нышанова.

«Все процедуры при голосовании соблюдены. За отставку проголосовали семь депутатов. Это две трети членов фракции», — отметила Наталья Никитенко.

Новым лидером фракции избран Шералы Абдылдаев.

Сам Сайдулла Нышанов потребовал провести проверку по решению фракции и дать юридическую оценку. «Во время голосования было шесть депутатов и доверенность одного. Нужно восемь голосов. Надо дать юридическую оценку», — сказал он.