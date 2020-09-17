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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 53 процента избирателей не знают, как голосовать в период СOVID-19

Эксперты ОФ «Общее дело» в преддверии выборов провели социологический опрос среди кыргызстанцев.

Согласно результатам исследования, 53 процента граждан страны не знают, как голосовать в период СOVID-19. Еще 60 процентов планируют посетить 4 октября свой избирательный участок независимо от эпидемиологической ситуации.  14 процентов избирателей будут голосовать только в том случае, если угроза заражения коронавирусом будет минимальной. 

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165443/
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