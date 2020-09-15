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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Почему в Бишкеке избирателям начали отказывать в регистрации

В Центризбиркоме обсуждают вопрос, почему избирателям в Бишкеке отказывают в регистрации по форме № 2 (смена избирательного адреса). 

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Председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов отметил, что УИК столицы начали работать по форме № 2 с августа. Увеличение регистрации новых избирателей началось 18-19 августа.

«Рост активности начался после съездов партий. Всем известно о существовании в партиях так называемого мягкого рейтинга, когда участки распределяются среди кандидатов и они пытаются привести и зарегистрировать на них по форме № 2 родных, близких. Такое было и ранее», — отметил он.

Кайрат Маматов отметил, что в законодательстве ограничили численность избирателей при создании УИК — не более 2,5 тысячи человек. «Мы рекомендуем комиссиям не превышать ее, чтобы не было резиновых списков, как раньше», — отметил он. 

Кайрат Маматов добавил, что при формировании комиссий закладывали запас по форме № 2 — 200 тысяч избирателей. «Ожидали, что поступит около 100 тысяч заявлений. На сегодня их более 108 тысяч», — сказал он.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165255/
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