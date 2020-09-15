Выборы-2020. Партия «Бир Бол» скупает голоса, заявляет пользователь соцсетей

Пользователь Twitter написала, что представители партии «Бир Бол» занимаются подкупом.

По ее словам, соседи собирают данные и берут по тысячи сомов.

Кто там кричал, что Бирбол не покупает голоса? Соседи наши собирают фио и берут по 1000 сомов. Ну просто жесть — April (@aiperi_o) September 14, 2020

В политорганизации эти сведения опровергли. Саму пользовательницу просят предоставить видеозапись. Публикацией заинтересовались в ЦИК и милиции. Член рабочей группы по оперативному реагированию Гульнара Джурабаева напомнила, что в законодательстве теперь есть норма, согласно которой к ответственности до пяти лет лишения свободы или к штрафу до 300 тысяч сомов можно привлечь не только кандидата, но и квартального, домкома, айыл башчи, рядового гражданина, если они участвуют в подкупе избирателей.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.