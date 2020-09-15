18:17
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бир Бол» скупает голоса, заявляет пользователь соцсетей

Пользователь Twitter написала, что представители партии «Бир Бол» занимаются подкупом.

По ее словам, соседи собирают данные и берут по тысячи сомов.  

В политорганизации эти сведения опровергли. Саму пользовательницу просят предоставить видеозапись.  Публикацией заинтересовались в ЦИК и милиции. Член рабочей группы по оперативному реагированию Гульнара Джурабаева напомнила, что в законодательстве теперь есть норма, согласно которой к ответственности до пяти лет лишения свободы или к штрафу до 300 тысяч сомов можно привлечь не только кандидата, но и квартального, домкома, айыл башчи, рядового гражданина, если они участвуют в подкупе избирателей.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165247/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК обязала «Кыргызстан» демонтировать баннер с фото ребенка
Премьер напомнил об уголовной ответственности за подкуп голосов
Выборы-2020. За пять лет число избирателей увеличилось на 704 тысячи 118
Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Выборы-2020. ГСИН очень просит выдать биометрику более чем 800 обвиняемым
Выборы-2020. Кыргызстан заинтересовался электронным дистанционным голосованием
Выборы-2020. ЦИК напоминает: концерты и спортивные мероприятия запрещены
«Бир Бол» презентовала свою программу под названием «Время инновационных реформ»
Милиция начала следствие по посту в Facebook о подкупе избирателей
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, в каком случае выборы признают несостоявшимися
Популярные новости
Кто&nbsp;он, номер два в&nbsp;списке партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в&nbsp;списке &laquo;Бутун Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в списке «Бутун Кыргызстана»
&laquo;Биримдик&raquo; &#8470;&nbsp;1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от&nbsp;ветеранов &laquo;Альфы&raquo; «Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Бизнес
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
Поговорим об&nbsp;инсульте Поговорим об инсульте
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
15 сентября, вторник
18:15
В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие...
18:03
Выборы-2020. Почему в Бишкеке избирателям начали отказывать в регистрации
18:01
Выборы-2020. Партия «Бир Бол» скупает голоса, заявляет пользователь соцсетей
17:58
Как открыть депозит и не прогадать?
17:51
Портрет Нельсона Манделы появился на стене в Бишкеке