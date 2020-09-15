17:50
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Премьер напомнил об уголовной ответственности за подкуп голосов

Премьер-министр Кубатбек Боронов призвал партии, участвующие в выборах в Жогорку Кенеш, не выходить за рамки закона. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Он напомнил об уголовной ответственности за подкуп голосов.

«Во-первых, никому не давайте паспорта. Во-вторых, голосование — это тайный процесс и никто не сможет заранее внести в базу ваши данные. Электронная урна начнет работать и считать голоса только 4 октября. Никто не узнает ваш выбор. Голосуйте сердцем», — обратился к избирателям Кубатбек Боронов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165237/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК обязала «Кыргызстан» демонтировать баннер с фото ребенка
Выборы-2020. Кыргызстан заинтересовался электронным дистанционным голосованием
Выборы-2020. ЦИК напоминает: концерты и спортивные мероприятия запрещены
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, в каком случае выборы признают несостоявшимися
Выборы-2020. Кто может стать наблюдателем и что для этого нужно
Выборы-2020. Из списка партии «Ыйман нуру» исключен один из кандидатов
Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в списке «Бутун Кыргызстана»
Выборы-2020. В Центризбирком поступило 33 сообщения по нарушениям
В Кыргызстане республиканский штаб заставляет составлять списки силовиков
Нового года нет. Партия «Кыргызстан» выпустила календарь без 31 декабря
Популярные новости
Кто&nbsp;он, номер два в&nbsp;списке партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в&nbsp;списке &laquo;Бутун Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в списке «Бутун Кыргызстана»
&laquo;Биримдик&raquo; &#8470;&nbsp;1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от&nbsp;ветеранов &laquo;Альфы&raquo; «Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Бизнес
Поговорим об&nbsp;инсульте Поговорим об инсульте
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
15 сентября, вторник
17:31
Уничтожение уникальных петроглифов. Виновных привлекут к ответственности Уничтожение уникальных петроглифов. Виновных привлекут...
17:27
В Бишкеке парень пытался покончить с собой. Милиционеры спасли его
17:14
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Сильные регионы — сильная страна!
17:12
Выборы-2020. Исключены кандидаты из списков четырех партий
17:08
Выборы-2020. Избирательные бюллетени отпечатает ОАО «Учкун»