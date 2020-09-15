Премьер напомнил об уголовной ответственности за подкуп голосов

Премьер-министр Кубатбек Боронов призвал партии, участвующие в выборах в Жогорку Кенеш, не выходить за рамки закона. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Он напомнил об уголовной ответственности за подкуп голосов.

«Во-первых, никому не давайте паспорта. Во-вторых, голосование — это тайный процесс и никто не сможет заранее внести в базу ваши данные. Электронная урна начнет работать и считать голоса только 4 октября. Никто не узнает ваш выбор. Голосуйте сердцем», — обратился к избирателям Кубатбек Боронов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.