Выборы-2020. Подарок от спикера: вопрос ЦИК рассмотрит на другом заседании

ЦИК решила не включать сегодня в повестку дня вопрос о подарке спикера парламента кандидата в депутаты Дастана Джумабекова. Решение принято на заседании.

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Предложение о рассмотрении вопроса поступило от члена ЦИК Атыр Абдрахматовой, однако коллеги не поддержали. Другие члены комиссии считают, что необходимо подготовить информацию по данному вопросу и только потом рассматривать.

В итоге большинство проголосовали против предложения о включении в повестку этого вопроса.

Напомним, торага Жогорку Кенеша, который является кандидатом от партии «Кыргызстан», подарил 50 тысяч сомов семье, где родился мальчик, которого назвали в его честь Дастаном.