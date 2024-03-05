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Власть

Глава Минюста с 15 января не ходит на работу. Депутат требует расследования

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша депутат Дастанбек Джумабеков возмутился отсутствием на заседании министра юстиции Аяза Баетова.

«Я хотел спросить про нашего уважаемого министра. Он не приходит на заседания. По каким причинам?» — обратился нардеп.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков ответил, что он на больничном.

«На больничном или в трудовом отпуске? К нам пришло письмо, что он в отпуске с 15 января. Отправил нам письмо на русском языке, у нас же есть конституционный закон о государственном языке. Кроме того, там написано: «Утвержденного правительством Кыргызской Республики», у нас же сейчас кабинет министров», — возмутился Дастанбек Джумабеков.

Он предложил провести служебное расследование в отношении министра юстиции, так как с юридической стороны его заявление не соответствует законодательству.

Отметим, комитет рассматривал в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон «О нотариате» в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288304/
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