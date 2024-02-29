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Власть

Пробки в Бишкеке. Депутат знает, как решить проблему

Депутат Дастанбек Джумабеков нашел решение проблемы пробок в столице. На заседании Жогорку Кенеша он заявил, что есть несколько проектов.

«У нас есть три улицы: Логвиненко, Панфилова и Некрасова. Они пересекают железнодорожное полотно. Машины там стоят в пробке по 10-15 минут, когда опускается шлагбаум. Думаю, настало время построить мост над этим переездом либо туннель под железной дорогой», — сказал нардеп.

Он отметил, что если эти проекты будут реализованы в ближайшее время, то Бишкек сможет избавиться от пробок на дорогах.

«Из-за пробок происходит нагрузка на улицы. Люди опаздывают на работу. Давайте предложим эти проекты главе кабмина», — добавил Дастанбек Джумабеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287910/
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