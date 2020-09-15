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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр рассказал, когда начнут работать детские сады

Правительство рассматривает вопрос открытия детских садов. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, государственные и муниципальные дошкольные учреждения будут работать по отдельному алгоритму. Начата дезинфекция зданий.

«Сейчас работают только частные детские сады под санитарно-эпидемиологическим контролем. Государственные и муниципальные сначала пройдут проверку специально созданной комиссии, и только после этого будет принято решение об их открытии», — сказал он.

Напомним, детские сады закрыли на карантин 19 марта. Позже им разрешили возобновить деятельность с 5 июня. Но предварительно все сотрудники дошкольных учреждений должны были сдать тест на коронавирусную инфекцию, в ходе проверки выявили зараженных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165234/
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