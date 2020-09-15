Кыргызстанцы за рубежом с истекшим сроком паспортов смогут проголосовать

Кыргызстанцы за рубежом, у которых истек срок действия паспорта, смогут проголосовать на выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

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Как отметили в Центризбиркоме, по данным Государственной регистрационной службы, срок действия общегражданского паспорта образца 2006 года, а также (ID) паспорта образца 2004 года временно продлен до 31 декабря 2020-го. Исключение — паспорт гражданина КР, не достигшего 16-летнего возраста.

«Граждане Кыргызстана, находящиеся или пребывающие за пределами республики, могут обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение для проставления соответствующей отметки о продлении действия паспорта, срок действия которого истекает с 1 января по 30 декабря текущего года», — подчеркнули в избирательной комиссии.

Напомним, за пределами КР сформировано 44 избирательных участка. 19 сентября заканчивается срок регистрации списков избирателей. Кыргызстанцы за рубежом, не обнаружившие себя в списках, должны обратиться в дипломатические учреждения. Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 4 октября.