Кубатбек Боронов обещает лично проверить новые и перепрофилированные больницы

«Я лично проверю готовность новых и перепрофилированных больниц, а также качество строительных и ремонтных работ», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

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«По представляемым нам отчетам все хорошо. На деле ситуация несколько иная, отличающаяся от докладов. Я намерен лично посетить каждую построенную и перепрофилированную больницу и ознакомиться с реальным положением дел. Указанные медицинские учреждения следует в первую очередь обеспечить тем медицинским оборудованием, которого остро не хватало в самый пик заболеваемости. Это ИВЛ, рентген и аппараты компьютерной томографии, а также рециркуляторы воздуха», — сказал он.

Глава правительства отметил, что важно обеспечить машинами центры скорой медицинской помощи.

«Во время пика пандемии одной из главных проблем была нехватка карет и бригад скорой помощи. Бишкек, где живет значительная часть населения, обслуживали всего 38 автомобилей. Это очень мало. К июню мы добавили пару десятков авто, а также мобильные бригады. Ситуация не улучшалась. Многие вызовы оставались без ответа или медики приезжали с опозданием. Поэтому важно обеспечить наши города и села достаточным количеством машин скорой помощи», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

По информации Минздрава, до конца года по проектам международных доноров в страну доставят более 115 карет скорой помощи.

«Обеспечить каретами скорой помощи — задача важная. Вместе с тем нужны бригады из числа квалифицированных врачей, которые будут на них работать. Министерство здравоохранения должно решить этот вопрос. Следует наладить координацию работы центра скорой помощи с медицинскими учреждениями. Практика показала, что многие бригады скорой разъезжали по городу и не могли найти место в стационаре, чтобы положить больного. Такого не должно быть. Надо хорошо поработать над алгоритмом взаимодействия всех вовлеченных служб», — заключил премьер-министр.