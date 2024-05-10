17:50
USD 88.39
EUR 94.96
RUB 0.97
Происшествия

Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге

Фото из соцсетей. Автобус, упавший с моста в реку Мойка

В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал в реку Мойку и полностью ушел под воду. Об этом сообщило РИА «Новости».

В региональном главке МВД России рассказали, что, по предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан, заведено дело.

Некоторых пострадавших достают из воды без сознания. Госпитализированы пять человек, один погиб.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста. В спасательных работах задействовали 69 специалистов и 18 единиц техники, сообщило МЧС РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293679/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Автобус сбил пешехода. С водителями провели собрание
В Бишкеке автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
В Бишкеке автобус врезался в дерево. Водитель должен возместить ущерб
В Бишкеке автобус № 48 попал в ДТП, есть пострадавшие (обновлено)
В Бишкеке пассажирский автобус сбил двух пешеходов. Один скончался на месте
В Бишкеке водителю автобуса стало плохо за рулем. Он въехал в ограждение
ДТП с автобусом в Бишкеке. В аварии пострадал 21 человек
ДТП с автобусом в Бишкеке. В больницы города госпитализировано 15 человек
Популярные новости
Кыргызстанцам не&nbsp;дали рыбачить в&nbsp;Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
На&nbsp;кыргызско-таджикской госгранице произошла перестрелка На кыргызско-таджикской госгранице произошла перестрелка
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили и&nbsp;похитили мужчину. Объявлен план &laquo;Перехват&raquo; В Бишкеке неизвестные избили и похитили мужчину. Объявлен план «Перехват»
В&nbsp;Бишкеке закрыли ночной клуб. Посетители употребляли синтетические наркотики В Бишкеке закрыли ночной клуб. Посетители употребляли синтетические наркотики
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
10 мая, пятница
17:49
Рынок «Шабдалы-Зар» вернули государству. Он принадлежал Кадыржану Батырову Рынок «Шабдалы-Зар» вернули государству. Он принадлежал...
17:31
ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
17:31
Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге
17:24
В Кыргызстане редко подделывают сомы
17:03
Мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря может 11 мая накрыть Землю