Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус с людьми упал в реку Мойку и полностью ушел под воду. Об этом сообщило РИА «Новости».
В региональном главке МВД России рассказали, что, по предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан, заведено дело.
Некоторых пострадавших достают из воды без сознания. Госпитализированы пять человек, один погиб.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста. В спасательных работах задействовали 69 специалистов и 18 единиц техники, сообщило МЧС РФ.