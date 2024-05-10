Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге

В региональном главке МВД России рассказали, что, по предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан, заведено дело.

Некоторых пострадавших достают из воды без сознания. Госпитализированы пять человек, один погиб.