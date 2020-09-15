Выборы-2020. Политические партии уже потратили более 441 миллиона сомов

Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных политических партий.

С 9 июля по 11 сентября партия «Мекеним Кыргызстан» собрала 94 миллиона 180 тысяч 238 сомов, израсходовала 90 миллионов 445 тысяч 319.

На избирательный счет партии «Социал-демократы» поступило 8 миллионов 642 тысячи 760 сомов, израсходовано — 8 миллионов 535 тысяч 966.

У «Бир Бола» на счете 34 миллиона 189 тысяч 156 сомов, истрачено — 33 миллиона 865 тысяч 396.

«Республика» собрала 21 миллион 821 тысячу 655 сомов, а потратила 20 миллионов 639 тысяч 151.

У партии «Биримдик» — 97 миллионов 399 тысяч 900 сомов. Траты составили 86 миллионов 753 тысячи 491.

У «Чон казата» — 6 миллионов 172 тысячи 914 сомов. Израсходовало политобъединение 6 миллионов 38 тысяч 446.

Партия «Мекенчил» собрала 11 миллионов 375 тысяч 392 сома, потратила 10 миллионов 785 тысяч 669.

У «Ата Мекена» — 41 миллион 400 тысяч 620 сомов. Израсходовано — 36 миллионов 950 тысяч 610.

Партия «Реформа» собрала 7 миллионов 72 тысячи 542 сома, а потратила 6 миллионов 508 тысяч 830.

У «Кыргызстана» — 71 миллион 579 тысяч 622 сома. Траты составили 71 миллион 461 тысячу 368.

«Ордо» получила 6 миллионов 243 тысячи сомов, потратила 6 миллионов 121 тысячу 401.

«Мекен Ынтымагы» собрала 6 миллионов 676 тысяч 838 сомов, израсходовала 6 миллионов 603 тысячи 620 .

Партия «Замандаш» собрала 36 миллионов 510 тысяч сомов, а потратила 35 миллионов 414 тысяч 723.

У «Бутун Кыргызстана» на счете 5 миллионов 858 тысяч 400 сомов. Израсходовано — 5 миллионов 745 тысяч 266.

У партии «Ыйман нуру» на счете 6 миллионов 500 тысяч 300 сомов. Расходы составили 6 миллионов 395 тысяч 750.

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов собрала 9 миллионов 319 тысяч 500 сомов. Израсходовано — 9 миллионов 303 тысячи 665.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.



3 октября в стране будет день тишины — запрещена любая агитация участников выборов.