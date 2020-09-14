20:16
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кто может исполнять партийные гимны, Центризбирком так и не решил

Политические партии могут исполнять свои гимны на агитационных мероприятиях. Это не является нарушением ведения агитации. Решение принято на заседании ЦИК.

Читайте по теме
Выборы-2020. Можно петь кандидатам гимн партии или нет, спорят в ЦИК

Как отметила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, Центризбирком признает, что гимн партии является ее символом и может исполняться на встречах с избирателями.

Но члены ЦИК не пришли к единому мнению, можно к его исполнению привлекать артистов или это должны делать члены партий или зарегистрированные кандидаты. В итоге решили подождать ответа юристов и обсудить на следующем заседании.

Атыр Абдрахматова предложила вынести предупреждение двум партиям за нарушение избирательного законодательства. «Биримдик» — за исполнение гимна партии певцом Ильясом Абдразаковым, которого наняли в качестве агитатора, и «Замандашу» — за исполнение гимна Ак-Таалы артисткой Токтобубу Черикчиева. Член ЦИК добавила, что ранее на заседании принято решение оштрафовать кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» за то, что перед агитационным мероприятием девушка начала исполнять песню. Но предложение Атыр Абдрахматовой не прошло.

Напомним, проведение концертов и театрализованных представлений для агитации запрещено.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165115/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Можно петь кандидатам гимн партии или нет, спорят в ЦИК
ЦОНы в стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Список
Выборы-2020. Из списка «Ыйман нуру» исключен еще один кандидат
Выборы-2020. Регистрация по форме № 2 остается массово востребованной
Выборы-2020. Пресс-секретарь партии «Биримдик» о ситуации в школе № 4
Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. Число избирателей за рубежом составляет 20 тысяч человек
Министр внутренних дел поручил ОВД в Нарыне тщательно готовиться к выборам
Сооронбай Жээнбеков: Бог даст, выборы пройдут в русле законности
Выборы-2020. Выпущены ролики, призывающие общество сделать правильный выбор
Популярные новости
Кто&nbsp;он, номер два в&nbsp;списке партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан возобновляют авиасообщение Кыргызстан и Казахстан возобновляют авиасообщение
Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в&nbsp;списке &laquo;Бутун Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Артист, папа беглеца, генералы. Кто в списке «Бутун Кыргызстана»
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
14 сентября, понедельник
20:15
Зарегистрировать машину в Кыргызстане теперь можно по месту проживания Зарегистрировать машину в Кыргызстане теперь можно по м...
20:01
В Оше офицер незаконно привлекал солдат к работе. Его осудили, но не посадили
19:47
Муфтият откроет горячую линию круглосуточных консультаций о нормах шариата
19:34
Из-за оползня заблокирована дорога Дыйкан — Кара-Кече
19:31
Выборы-2020. Кто может исполнять партийные гимны, Центризбирком так и не решил