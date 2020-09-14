Выборы-2020. Кто может исполнять партийные гимны, Центризбирком так и не решил

Политические партии могут исполнять свои гимны на агитационных мероприятиях. Это не является нарушением ведения агитации. Решение принято на заседании ЦИК.

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Как отметила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, Центризбирком признает, что гимн партии является ее символом и может исполняться на встречах с избирателями.

Но члены ЦИК не пришли к единому мнению, можно к его исполнению привлекать артистов или это должны делать члены партий или зарегистрированные кандидаты. В итоге решили подождать ответа юристов и обсудить на следующем заседании.

Атыр Абдрахматова предложила вынести предупреждение двум партиям за нарушение избирательного законодательства. «Биримдик» — за исполнение гимна партии певцом Ильясом Абдразаковым, которого наняли в качестве агитатора, и «Замандашу» — за исполнение гимна Ак-Таалы артисткой Токтобубу Черикчиева. Член ЦИК добавила, что ранее на заседании принято решение оштрафовать кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» за то, что перед агитационным мероприятием девушка начала исполнять песню. Но предложение Атыр Абдрахматовой не прошло.

Напомним, проведение концертов и театрализованных представлений для агитации запрещено.