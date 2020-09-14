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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК напоминает: концерты и спортивные мероприятия запрещены

Центризбирком напоминает партиям, участвующим в выборах-2020, что запрещены спортивные мероприятия и концерты.

Как сообщили 24.kg, в рабочую группу ЦИК по оперативному реагированию поступило видео с концерта, который провела одна из политических организаций. Член группы Гульнара Джурабаева проинформировала, что материал изучат и, вероятнее всего, партия получит предупреждение. 

Уполномоченные представители политобъединения отмечают, что это был не концерт, на видео кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша исполняют гимн страны. 

Всего в рабочей группе ЦИК рассмотрено более 30 публикаций и восемь обращений граждан по нарушениям избирательного процесса.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/164985/
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