Выборы-2020. В ЦИК рассказали, в каком случае выборы признают несостоявшимися

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров рассказал 24.kg, что будет, если против всех кандидатов проголосует больше 7 процентов избирателей.

По его словам, в законодательстве конкретной нормы на этот случай нет. «Но если такое и произойдет, то результаты выборов не отменят. Признаны выборы будут несостоявшимися только в том случае, если ни одна из партий-участниц не преодолеет барьер в 7 процентов и 0,7 региональной квоты, включая Бишкек и Ош. А «против всех» при этом возьмет большинство, опять же и по регионам тоже, плюс обе столицы», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.