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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Центризбирком поступило 33 сообщения по нарушениям

В ЦИК поступило 33 сообщения по нарушениям ведения агитационной кампании. Об этом заявлено на заседании координационной группы оперативного реагирования.

Речь о подкупе, злоупотреблении административным ресурсом, фальсификации списков избирателей.

Таким образом, по подкупу голосов избирателей — 18 заявлений, по злоупотреблению административным ресурсом — 10, по махинациям со списками — 4. Больше всего жалоб зафиксировано по Бишкеку — 20, по Ошу — 4, по Чуйской области — 2, по Джалал-Абаду — 5 и по городу Нарыну и Иссык-Кульской области — по 1.

ЦИК также сообщает, что координационная группа оперативного реагирования направила заявление в Генпрокуратуру по факту преждевременной агитации со стороны партии «Биримдик». Уточняется, что жалоба поступила от гражданки Абдраевой. Она сообщает, что руководитель МТУ № 9 Давуза Рамазан проводила агитацию за «Биримдик» среди жителей 7-го микрорайона в Бишкеке. Агитаторы получили по 10 тысяч сомов. Представители политорганизации эти сведения опровергли.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура зарегистрировала 22 материала о нарушениях законодательства в преддверии парламентских выборов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. 16 партий примут участие в выборах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164759/
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