Выборы-2020. Следить за ходом голосования будут 25 международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала в качестве международных наблюдателей 25 представителей международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди них 18 представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также члены миссии СНГ и ЦИК Молдовы.

Накануне заявлялось, что БДИПЧ открыло ограниченную миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Кыргызстане. Представители миссии в день голосования посетят несколько избирательных участков, однако систематического наблюдения за выборами, подсчетом голосов или подведением результатов не будет.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигается 1 тысяча 912 кандидатов.