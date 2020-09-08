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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Следить за ходом голосования будут 25 международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала в качестве международных наблюдателей 25 представителей международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди них 18 представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также члены миссии СНГ и ЦИК Молдовы.

Накануне заявлялось, что БДИПЧ открыло ограниченную миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Кыргызстане. Представители миссии в день голосования посетят несколько избирательных участков, однако систематического наблюдения за выборами, подсчетом голосов или подведением результатов не будет.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. Центризбирком 3 сентября зарегистрировал для участия в них 15 партий, от которых выдвигается 1 тысяча 912 кандидатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164477/
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