Посольству в Москве нужно еще 10 урн для голосования

Решено направить предложение в Центризбирком о предоставлении избирательным участкам при посольстве Кыргызстана в России дополнительно 10 урн на случай значительного увеличения числа избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

По ее данным, в посольстве КР в РФ состоялась встреча с лидерами молодежи, блогерами и активистами кыргызских диаспоральных организаций Москвы и одноименной области по вопросам предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Посол Аликбек Джекшенкулов рассказал, что на 2 сентября 2020 года на консульском учете в диппредставительстве состоят 4 тысячи 774 кыргызстанца, в том числе 2 тысячи 149 несовершеннолетних детей.

В списке избирателей в посольстве 2 тысячи 625 граждан КР.

В ходе встречи состоялось детальное обсуждение вопроса о необходимости заблаговременного принятия мер на случай существенного увеличения списка избирателей. По словам представителей кыргызской диаспоры, два избирательных участка в Москве могут не обеспечить необходимую пропускную способность в данном случае.

Активисты и блогеры еще раз отметили необходимость внедрения ЦИК программы электронного онлайн-голосования и изменения нормы избирательного законодательства Кыргызстана, чтобы можно было открыть избирательные участки вне территории посольства и госорганов страны за рубежом.

Кыргызстанцев за рубежом призвали проверить свои личные данные в предварительном списке избирателей, подать заявление по форме № 2 (об изменении избирательного адреса) и в случае необходимости пройти биометрическую регистрацию в диппредставительстве. Для этого последнее даже увеличит часы работы. Посольство будет принимать ежедневно в будние дни до 21.00. В выходные с 10.00 до 21.00 оно будет вести работу по принятию от граждан заявлений по форме № 2 и прохождению биометрической регистрации.

Решено создать в консульском отделе специальное «окно» приема граждан, обращающихся для подачи заявления по форме № 2. В соответствии с конституционным законом КР заявление об изменении избирательного адреса должно быть подано до 19 сентября 2020 года.

Одновременно стороны договорились о продолжении совместной работы по созданию электронной очереди и дистанционной постановки на консульский учет. Поддержана и инициатива диаспоры о направлении волонтеров в консульский отдел из числа активистов для оказания помощи гражданам в предвыборный и выборный периоды по заполнению заявлений по форме № 2 и проведению индивидуальной разъяснительной работы с каждым пришедшим в диппредставительство.