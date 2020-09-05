11:31
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Посольству в Москве нужно еще 10 урн для голосования

Решено направить предложение в Центризбирком о предоставлении избирательным участкам при посольстве Кыргызстана в России дополнительно 10 урн на случай значительного увеличения числа избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

По ее данным, в посольстве КР в РФ состоялась встреча с лидерами молодежи, блогерами и активистами кыргызских диаспоральных организаций Москвы и одноименной области по вопросам предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Посол Аликбек Джекшенкулов рассказал, что на 2 сентября 2020 года на консульском учете в диппредставительстве состоят 4 тысячи 774 кыргызстанца, в том числе 2 тысячи 149 несовершеннолетних детей.

В списке избирателей в посольстве 2 тысячи 625 граждан КР.

В ходе встречи состоялось детальное обсуждение вопроса о необходимости заблаговременного принятия мер на случай существенного увеличения списка избирателей. По словам представителей кыргызской диаспоры, два избирательных участка в Москве могут не обеспечить необходимую пропускную способность в данном случае.

Активисты и блогеры еще раз отметили необходимость внедрения ЦИК программы электронного онлайн-голосования и изменения нормы избирательного законодательства Кыргызстана, чтобы можно было открыть избирательные участки вне территории посольства и госорганов страны за рубежом.

Кыргызстанцев за рубежом призвали проверить свои личные данные в предварительном списке избирателей, подать заявление по форме № 2 (об изменении избирательного адреса) и в случае необходимости пройти биометрическую регистрацию в диппредставительстве. Для этого последнее даже увеличит часы работы. Посольство будет принимать ежедневно в будние дни до 21.00. В выходные с 10.00 до 21.00 оно будет вести работу по принятию от граждан заявлений по форме № 2 и прохождению биометрической регистрации.

Решено создать в консульском отделе специальное «окно» приема граждан, обращающихся для подачи заявления по форме № 2. В соответствии с конституционным законом КР заявление об изменении избирательного адреса должно быть подано до 19 сентября 2020 года.

Одновременно стороны договорились о продолжении совместной работы по созданию электронной очереди и дистанционной постановки на консульский учет. Поддержана и инициатива диаспоры о направлении волонтеров в консульский отдел из числа активистов для оказания помощи гражданам в предвыборный и выборный периоды по заполнению заявлений по форме № 2 и проведению индивидуальной разъяснительной работы с каждым пришедшим в диппредставительство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164179/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала 1 тысячу 912 кандидатов в депутаты
«Биримдик» о том, почему евразийский выбор важен не только для партии, но и всех
Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
Выборы-2020. Стилист, скандалист, безработные. Кто еще в списке «Бир Бола»
ГНС просит партии и агитаторов своевременно уплачивать налоги и страховые взносы
Выборы-2020. Две партии не подписали меморандум о честной борьбе
Обращение партии «Мекеним Кыргызстан» к гражданам
«Это право партии». ЦИК о намерении «Бутун Кыргызстана» обратиться в суд
«Бир Бол» провел экологическую акцию по очистке мусора «Тазалан!»
Выборы-2020. ЦИК и партии подписали меморандум о честной предвыборной борьбе
Популярные новости
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с&nbsp;ЦИК Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
Выборы-2020. Партия &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки
Алмазбек Атамбаев подорвал авторитет власти. Комментарий Генпрокуратуры Алмазбек Атамбаев подорвал авторитет власти. Комментарий Генпрокуратуры
Бизнес
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
5 сентября, суббота
11:24
Минздрав: Никакой детской эпидемии в Бишкеке и Иссык-Кульской области нет Минздрав: Никакой детской эпидемии в Бишкеке и Иссык-Ку...
11:15
Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
11:02
В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 августа — 4 сентября
10:59
В Кыргызстане за последние сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано