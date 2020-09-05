Выборы-2020. Пандусами оснащены 65 процентов избирательных участков

Продолжается работа по установке пандусов на избирательных участках. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

В 2017 году на 27 процентах избирательных участков были установлены пандусы. На начало сентября 2020-го оборудованы специальными приспособлениями 65 процентов.

Правительство держит на особом контроле этот вопрос.

По данным ЦИК, ведется работа по установке специальных табличек со шрифтом Брайля и кнопок вызова помощи.

Усилена работа государственных и местных органов власти по обеспечению надлежащей материально-технической базой, интернета и связи.

Напомним, что накануне Генпрокуратура выявила в ходе проверки семь участков в Бишкеке, где нет пандусов и поручней. Внесены семь предписаний об устранении нарушений закона.