Выборы-2020. Две партии не подписали меморандум о честной борьбе

Две партии — «Ата Мекен» и «Реформа» не пришли в ЦИК на подписание меморандума о честной борьбе. Об этом сообщила глава Центризбиркома Нуржан Шайдалбекова после церемонии.

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Глава ЦИК не смогла назвать причину, по которой отсутствовали представители партий, пообещав предоставить информацию позднее.

Напомним, Центризбирком допустил к выборам 15 политических партий.

Сегодня, 4 сентября, началась предвыборная агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.