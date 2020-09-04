Выборы-2020. ЦИК и партии подписали меморандум о честной предвыборной борьбе

Лидеры и представители партий, участвующих в выборах, подписали меморандум о честной предвыборной борьбе.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что в предвыборной кампании начался важный период — агитационный. «Период, когда политпартии стремятся довести свои цели и задачи для избирателей, а избирателям дается время, чтобы сделать осознанный выбор», — отметила она.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что обеспечение свободных и честных выборов — это мандат ЦИК, но этого невозможно достичь в одиночку. Поэтому партиям предложено подписать меморандум, чтобы приумножать усилия, чтобы сделать выборы честными, чистыми, достоверными. «Надеюсь, все участники будут его соблюдать. Это своеобразный кодекс, джентльменское соглашение. Не все можно предусмотреть законами, а может, и не надо этого делать, и меморандум один из примеров, как можно взять на себя обязательства для достижения цели», — отметила она.

По ее словам, подписывая документ, партии взяли на себя обязательства неукоснительно исполнять требования Конституции, законодательство КР, а также вести кампанию на принципах открытости и взаимоуважения, приоритета интересов и прав граждан, верховенства закона.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что одно из новшеств меморандума — добровольное регулирование кандидатами информации в социальных медиа.

«Политпартии согласились не использовать их для очернения оппонентов, не использовать язык вражды, оплачивать рекламу в них за счет избирательных фондов и так далее», — отметила она.

Напомним, ЦИК допустила к выборам 15 политических партий.

Сегодня, 4 сентября, началась предвыборная агитация.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.