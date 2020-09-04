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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Фонд «Общее дело» сформировал в Кыргызстане 58 команд наблюдателей за выборами

Общественный фонд «Общее дело» направил 58 команд из 116 долгосрочных наблюдателей по всей стране. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что наблюдатели будут следить за формированием и деятельностью избирательных комиссий, избирательными кампаниями, списками и просвещением избирателей, свободой слова, процедурами дня голосования и подведением результатов выборов, а также рассмотрением избирательных споров в территориальных избирательных комиссиях.

Если в ходе наблюдения обнаружатся какие-либо нарушения, они будут проверены, зафиксированы и направлены в соответствующие органы.

В фонде добавили, что наблюдатели будут еженедельно отправлять отчеты в экспертный отдел организации для анализа.

По итогам работы наблюдателей «Общее дело» планирует выпустить два отчета о предвыборном периоде для предоставления объективной, своевременной и беспристрастной информации об избирательном процессе общественности и участникам избирательного процесса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164068/
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