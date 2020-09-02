Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала список еще одной политической партии

ЦИК зарегистрировала список еще одной политической партии. Об этом объявлено на заседании избирательной комиссии.

Члены Центризбиркома зарегистрировали список партии «Замандаш».

Таким образом, пока зарегистрированы списки четырех политорганизаций — «Ата Мекен», «Бир Бол», Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов и «Замандаш».

К этим политическим объединениям у избирательной комиссии нет нареканий.

Агитация начинается 4 сентября.