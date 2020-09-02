Президент подписал Закон «О телевидении и радиовещании»

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы «Об охране и использовании историко-культурного наследия», «О телевидении и радиовещании»)». Об этом сообщили в аппарате главы государства.

По его данным, в соответствии с Законом «О телевидении и радиовещании» запрещается размещение рекламы телерадиоорганизациям и операторам телерадиовещания, которые ретранслируют частично или полностью цифровое вещание иностранных телеканалов в рамках социального пакета на основании международных договоров, участницей которых является КР.

При этом размещение рекламы допускается в объемах, определяемых правительством для покрытия расходов на распространение телеканалов на территории страны в рамках социального пакета.