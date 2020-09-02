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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» до сих пор не сдала документы в ЦИК

Партия «Кыргызстан» до сих пор не сдала документы в ЦИК. Об этом 24.kg сообщил руководитель пресс-службы ведомства Руслан Изреков.

По его словам, сегодня по этому вопросу — принимать или нет материалы партии — состоится совещание рабочей группы в закрытом режиме, затем вопрос будет вынесен на заседание членов ЦИК.

Накануне Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу ЦИК, оставив в силе постановление первой инстанции. Юристы избирательной комиссии пояснили, что суд не обязывал ЦИК принять документы партии и восстановить ее как участника избирательной кампании. Они считают, что ЦИК может отказать в приеме документов, сославшись на то, что «Кыргызстан» просрочил время их подачи.

Партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163848/
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