ЦИК разбирает итоги выборов по округу № 13, там победил Бакыт Сыдыков

ЦИК рассматривает вопрос об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 13 на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, состоявшихся 30 ноября. Доклад представила начальник управления организации избирательного процесса Мээрим Кожокеева.

Решение принимается на основании протоколов участковых избирательных комиссий и сводных данных окружной комиссии.

Напомним, по предварительным сведениям Центризбиркома, в этом округе лидирует Бакыт Сыдыков, набравший 17 тысяч 397 голосов. На втором месте — Айбек Алтынбеков с результатом 13 тысяч 477 голосов.