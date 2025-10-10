ЦИК напомнила о запрете досрочной агитации на выборах

ЦИК Кыргызстана вновь обратилась к политическим партиям, кандидатам и СМИ с предупреждением о недопустимости проведения незаконной агитации. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По данным комиссии, внеочередные выборы в Жогорку Кенеш назначены на 30 ноября. До официального объявления итогов голосования запрещается проводить благотворительные акции, раздавать подарки, деньги или иные материальные ценности, вести скрытую агитацию.

Также законом прямо запрещены подкуп избирателей, использование религиозных и этнических лозунгов, очернение соперников и распространение ложной информации. В случае нарушений кандидаты могут быть сняты с регистрации.

В ЦИК подчеркнули, что честная конкуренция и строгое соблюдение избирательного законодательства — основа легитимности предстоящих выборов.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября 2025 года после самороспуска парламента. Выборы пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 депутатов, по три от каждого. При этом один из мандатов отдается женщине. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

По данным ЦИК КР, на 1 октября 2025 года в республике зарегистрировано 4 миллиона 287 тысяч избирателей. Их предварительные списки опубликуют на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывесят на участках 14 октября. Проверить себя в них можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.