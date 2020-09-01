Сооронбай Жээнбеков: никому не позволено разделять народ ради своих амбиций

Сооронбай Жээнбеков призвал все политические партии и кандидатов в депутаты строго придерживаться закона во время агитационных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, сегодня прошло очередное заседание Совета безопасности КР в узком составе. Выступая на нем, президент подчеркнул, что действия политических сил не должны наносить ущерб общественно-политической стабильности страны.

«Мы не должны забывать, что никому не позволено ставить под угрозу общественную безопасность и разделять народ Кыргызстана ради собственных амбиций». Сооронбай Жээнбеков

Президент также напомнил, что формирование политической культуры находится в руках участвующих в выборах партий и их сторонников.

Сооронбай Жээнбеков призвал проводить агитационную кампанию в атмосфере взаимного уважения, а борьбу за голоса избирателей вести не распространением компромата и использованием грязных технологий, а опираясь на конкурентоспособность своих программ.

Он добавил, что будут приняты соответствующие меры против нарушений избирательного законодательства и фактов подкупа голосов.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков обратился к избирателям, отметив, что судьба парламента зависит от их воли и разумного выбора.

Ваше мудрое и осмотрительное решение напрямую повлияет на будущее нашей страны. Призываю наших граждан не продавать свои голоса. Сооронбай Жээнбеков

Президент также отметил, что ЦИК должен взять под личный контроль все вопросы, связанные с выборами депутатов Жогорку Кенеша.

«Все территориальные избирательные участки и избирательные комиссии должны быть своевременно подготовлены и технически оборудованы для непрерывной работы. Парламентские выборы должны быть максимально демократичными, открытыми и прозрачными, и никто не должен сомневаться в их результатах», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, правительство должно оказать ЦИК полное содействие в проведении выборов, обеспечить эпидемиологическую безопасность в день голосования, а также во время агитации.

«Органы внутренних дел также должны оказывать максимальную помощь территориальным избирательным комиссиям в поддержании правопорядка на избирательных участках и прилегающих территориях», —добавил он.

Уделил внимание глава государства и обсуждениям в СМИ и обществе того, что некоторые партии и кандидаты в депутаты парламента в массовом порядке меняют участки для голосования жителей городов и сел по форме № 2 для увеличения своего электората. Он высказал недовольство, что государственные и правоохранительные органы, местные власти не предпринимают против этого никаких мер.

«Вы уже сейчас создаете в людях недоверие к выборам», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что по всем подобным сообщениям в оперативном порядке должны проводиться проверки со стороны уполномоченных органов для принятия соответствующих решений в рамках законодательства.