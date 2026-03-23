Секретарь Совбеза встретился с послом России в Кыргызстане. О чем говорили

Секретарь Совбеза Адилет Орозбеков встретился с послом России в Кыргызстане Сергеем Вакуновым. Об этом сообщает администрация президента КР.

По ее данным, состоялся обмен мнениями относительно текущей международной ситуации в сфере безопасности, а также о ходе кыргызско-российского сотрудничества.

«Адилет Орозбеков и Сергей Вакунов выразили уверенность, что нынешний высокий уровень взаимовыгодного и равноправного межгосударственного взаимодействия отвечает национальным интересам Кыргызской Республики и Российской Федерации, создает необходимые условия для мирного развития государств и народов, а также позволяет достичь целей по нейтрализации современных вызовов и угроз», — говорится в сообщении.