Власть

Секретарь Совбеза встретился с послом России в Кыргызстане. О чем говорили

Секретарь Совбеза Адилет Орозбеков встретился с послом России в Кыргызстане Сергеем Вакуновым. Об этом сообщает администрация президента КР.

По ее данным, состоялся обмен мнениями относительно текущей международной ситуации в сфере безопасности, а также о ходе кыргызско-российского сотрудничества.

Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане

«Адилет Орозбеков и Сергей Вакунов выразили уверенность, что нынешний высокий уровень взаимовыгодного и равноправного межгосударственного взаимодействия отвечает национальным интересам Кыргызской Республики и Российской Федерации, создает необходимые условия для мирного развития государств и народов, а также позволяет достичь целей по нейтрализации современных вызовов и угроз», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
В состав Совбеза включили главу Погранслужбы
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по ситуации
Кыргызстан заручается поддержкой ШОС для избрания в Совет безопасности ООН
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
Кыргызстан и Индия обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
В КР самый распространенный вид киберпреступления — телефонное мошенничество
Кыргызстан принял участие в 20-й встрече секретарей советов безопасности ШОС
Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совет безопасности ООН
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на&nbsp;Ближнем Востоке Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
В&nbsp;Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и&nbsp;авто В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по&nbsp;двум делам: проходит как свидетель Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
У&nbsp;здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева&nbsp;&mdash; в&nbsp;Сети распространяется видео У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
23 марта, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 марта: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 марта: местами дожди...
20:38
Секретарь Совбеза встретился с послом России в Кыргызстане. О чем говорили
20:31
Мэр Бишкека уволил акима Октябрьского района и его заместителя
20:25
В Бишкеке открывается выставка «Текстиль. Нить времени»
20:03
Работу багги-картинга в селе Кашка-Суу приостановили