В состав Совбеза включили главу Погранслужбы

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в документ «О некоторых вопросах Совета безопасности Кыргызской Республики» от 24 августа 2021 года № 348.

Согласно изменениям, состав Совета безопасности дополнен новой позицией — в него включен руководитель государственного органа, отвечающего за охрану государственной границы.

Контроль за исполнением указа возложен на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.

Напомним, в феврале президент подписал указ, согласно которому Пограничная служба выведена из состава ГКНБ и преобразована в самостоятельный государственный орган — Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.