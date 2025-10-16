13:11
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Власть

Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии

Президент Садыр Жапаров встретился с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии и советником премьер-министра Индии по национальной безопасности.

Во время встречи обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, незаконной миграции и киберугрозам.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии

Глава государства подчеркнул, что в условиях растущей напряженности в мире мирное сосуществование и партнерство со всеми странами региона остаются приоритетом внешней политики Кыргызстана. «Эффективно противостоять терроризму транснационального характера можно только совместными усилиями», — заявил он.

Садыр Жапаров также обозначил ключевые направления сотрудничества: борьба с транснациональной преступностью, оборотом наркотиков, развитие совместных программ в сфере кибербезопасности и просветительская работа среди молодежи.

В свою очередь, участники встречи выразили готовность укреплять многосторонние связи и отметили важность продолжения диалога в формате «Центральная Азия — Индия» как платформы для обмена опытом и согласованных действий в сфере безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347391/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Индия обсудили сотрудничество в сфере безопасности
В Перу принял присягу новый президент
Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Президент Садыр Жапаров сегодня сделает обращение к народу
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Мошенники используют фото президента Кыргызстана в рекламе о льготных займах
Экс-президент США Байден испытывает финансовые трудности и ведет скромную жизнь
Фото дня. Садыр Жапаров с семьей в парке «Ала-Арча»
Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
У&nbsp;детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram У детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram
Макрон угрожает России расплатой в&nbsp;случае отказа от&nbsp;переговоров с&nbsp;Киевом Макрон угрожает России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом
Бизнес
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
16 октября, четверг
12:58
Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей...
12:51
В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
12:48
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
12:43
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
12:37
Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась в центре Бишкека