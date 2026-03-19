Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел рабочее совещание с членами Совета безопасности.

В ходе заседания рассмотрены вопросы обеспечения национальной безопасности, в том числе в продовольственной и энергетической сферах на фоне событий на Ближнем Востоке.

Также члены Совбеза обсудили перечень стратегических объектов страны и дали соответствующие рекомендации.

По итогам совещания поручения даны руководителям государственных органов, полномочным представителям президента в регионах, а также мэрам Бишкека и Оша.