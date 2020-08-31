Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана»

Вопрос со вступлением партии «Кыргызстан» в предвыборную гонку остается открытым. ЦИК подала кассационную жалобу в Верховный суд на решение административного суда Бишкека.

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Скандал произошел 24 августа, когда партия опоздала со сдачей документов. Ей отказали в регистрации. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана». Оно опротестовано.

Список кандидатов «Кыргызстана» состоит из 102 человек.

24.kg изучило состав претендентов.

Депутаты и чиновники

На первом месте сам Канат Исаев. Будучи депутатом ЖК проходил фигурантом по двум уголовным делам. Его обвиняли в махинациях с земельными участками в бытность мэром Токмака. Первомайский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд прекратил дело за истечением срока давности. Верховный суд поставил точку в деле — за отсутствием состава преступления.

Второе дело — о попытке насильственного захвата власти приостановлено.

Канат Исаев был инициатором создания комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Еще один депутат Талант Мамытов пришел в «Кыргызстан» из «Республики — Ата Журт». Он идет под № 2. В пятый созыв Талант Мамытов баллотировался по списку «Ата-Журта». Обвинялся в попытке насильственного свержения власти в октябре 2012 года. Мандата лишился в 2013-м.

Третьим в списке значится Нурбек Алимбеков. Запомнился тем, что из-за скандальной поездки на Тайвань сложил досрочно полномочия вице-спикера. Это его вторые выборы. В шестой созыв он также шел от «Кыргызстана».

Под № 4 числится депутат БГК от фракции «Кыргызстан» Наталья Кулматова. Бывшая супруга экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова. Предпринимательница, занимающаяся строительством и гостиничным бизнесом.

На пятом месте нардеп от фракции «Кыргызстан» Азизбек Турсунбаев. Он уже был депутатом четвертого созыва, возглавлял фракцию «Ак Жол».

Прославился не столько законотворчеством, сколько хамством.

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Нагрубил журналистке издания Kloop.kg, заявив ей: «Иди отсюда!». Айзирек Иманалиева задала вопрос, легально ли депутат получил участок в парке имени Ататюрка в центре Бишкека.

№ 6 — Руслан Чойбеков. Он получил мандат вместо Дамирбека Асылбек уулу, обвиненного в контрабанде. Является заместителем главы одной из фирм, входящих в группу компаний агрокорпорации бизнесмена Шаршенбека Абдыкеримова.

Под № 7 — спикер парламента шестого созыва, который запомнится всем прежде всего массой веселых ошибок, Дастанбек Джумабеков.

Бывший вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в списке под № 8.

Стала известной после убийства мужа — депутата ЖК Баямана Эркинбаева, которого связывали с криминалом.

Сама Чолпон Султанбекова дважды была нардепом — в пятом и шестом созывах. В 2016-м стала вице-премьер-министром. Спустя два года отправлена в отставку. Бывшая чиновница владеет крупным бизнесом.

Основатель партии и алкогольный магнат Шаршенбек Абдыкеримов числится под № 9. Он дважды избирался в парламент.

В 2019 году СМИ писали, что бизнесмен якобы помог построить дачу бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в госрезиденции «Ала-Арча». Он опроверг информацию и пожаловался на журналистов в комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Там признали, что издания, опубликовавшие материал, нарушили Этический кодекс. Говорят, что партия опоздала в ЦИК с документами, потому что до последнего основатель и лидер «Кыргызстана» спорили и не могли прийти к единому мнению по персонам, которых надо было включить в список. Или убрать.

В списке под № 10 идет нардеп шестого созыва Данияр Толонов. Он является племянником Арапбая Толонова, депутата четвертого созыва, который пришел в Жогорку Кенеш по списку партии «Ак Жол».

Брат депутата Бахтияр Толонов оказался замешанным в скандале по выдаче лицензии. Его водворили в СИЗО-1.

Ахрор Иминов идет под № 11. Вице-президент Федерации греко-римской борьбы является главой Общественного объединения «Союз иностранных студентов в Кыргызской Республике».

Фото из интернета. Ахрор Иминов

Сразу после него под № 12 — глава благотворительного фонда имени Таалайбека Курткаева и предприниматель Майрамкул Байтерекова.

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Под № 13 в депутаты баллотируется Салайдин Айдаров. Его брат Нургазы Айдаров был депутатом пятого созыва Жогорку Кенеша от партии «Ата Журт», а в четвертом — входил в состав фракции партии Курманбека Бакиева «Ак Жол».

Бизнесмен Алтынбек Исмаилов идет под № 14.

Под № 18 в списке идет бывший депутат парламента и экс-министр транспорта Нурлан Сулайманов. В 2010 году он пришел в Жогорку Кенеш от партии «Ата Журт». В отношении Сулайманова было возбуждено уголовное дело. Парламентарий обвинялся в превышении должностных полномочий в бытность главой Минтранса. Он покинул Кыргызстан в 2012 году уехав на лечение в Германию на три месяца. В страну он вернулся спустя семь лет — в 2019 году. Нурлана Сулайманова лишили мандата за прогулы. Уголовное дело в отношении него приостановлено.

Фото из интернета. Нурлан Сулайманов

Действующий нардеп Таалайбек Масабиров и глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева тоже в первой 20-ке.

Экс-министр транспорта Аргынбек Малабаев идет 19-м по списку. В 2019 году он попал в автокатастрофу. Врачам удалось его спасти.

Действующие нардепы Кубанычбек Нурматов и Экмат Байбакпаев в списке под номерами 21 и 22.

И остальные…

В топ-30 пробился бывший член фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов.

Из фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов был исключен в 2017 году за нарушение дисциплины и интриги против лидера фракции Бакыта Торобаева.

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Запомнился своими неоднозначными инициативами. В числе последних две резонансные поправки в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата». Депутат предложил на законодательном уровне запретить баллотироваться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам. Требовал уволить учителя школы № 61, мягко говоря, наврав, что та избила ученика. Заявлял, что пробки на дорогах образуются из-за того, что пешеходы очень медленно ходят.

Замыкает тридцатку Алмазбек Эргешов. В мае он досрочно прекратил полномочия депутата, уступив вакантный мандат Шаршенбеку Абдыкеримову. Запомнился требованием к государству взять на себя обязательства по выплатам госипотеки за три месяца во время действия ЧП.

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Под № 31 значится Даир Кенекеев. Был вице-премьером в правительстве Сапара Исакова. Ныне занимает кресло директора типографии «Учкун». Прославился тем, что последний выпуск школьных учебников и студенческих дипломов вышел с грубыми грамматическими ошибками.

Следом за ним на 32-й позиции идет Дамира Ниязалиева. Была депутатом двух созывов (четвертого и пятого) по списку партии СДПК. Занимала также должности в правительстве. До 2016 года была вице-премьером по социальным вопросам, ранее — министром здравоохранения. Дамира Ниязалиева владеет сетью аптек. В бытность главой Минздрава подруги Ниязаливой Динары Сагинбаевой в 2012 году разгорелся инсулиновый скандал, в котором была замешана и бывший нардеп. Но тогда Сагинбаевой удалось вывести из-под удара свою приятельницу.

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На 35-м месте закрепился экс-нардеп Жыргалбек Саматов. Был депутатом в пятом и шестом созывах. В 2016-м со скандалом покинул Жогорку Кенеш. Не смог отстоять право на мандат и доказать, что он не гражданин России.

На 62-м месте — бывший главврач Городской клинической больницы № 1 Жусуп Бошкоев. Он был отстранен от должности в разгар пандемии коронавирусной инфекции из-за скандала с СИЗ.

Бошкоев не раздал средства индивидуальной защиты медикам и нагрубил волонтерам.

Фото из интернета. Жусуп Бошкоев

66-м идет экс-заместитель главы государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кубан Мырзаканов. Особо ничем не прославился, кроме того, как пытался разобраться со строительством совместного с Казахстаном ферросплавного завода в Таш-Кумыре. Но вопрос так и не решил.

№ 71 — бывший член «Ата Мекена» Сайдулла Нышанов. Запомнился тем, что предложил присвоить бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, благодаря которому получил срок лидер социалистов Омурбек Текебаев, звание народного героя.

На 102-м месте вице-президент Федерации художественной гимнастики Асель Погиба. Просила государство обратить внимание на этот вид спорта. Ее не услышали.

Партия выдвинула в основном своих же депутатов и бывших чиновников. Из перебежчиков только Сайдулла Нышанов, Талант Мамытов и отличник образования Тазабек Икрамов.