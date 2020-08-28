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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Вице-премьер раскритиковал готовность ряда избирательных участков Оша к выборам

Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров проверил готовность избирательных участков Оша к выборам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, вице-премьер-министр с рабочей поездкой посетил ряд избирательных участков на территории Оша, где ознакомился с их готовностью к выборам.

Чиновник отметил, что после поездки по районам Ошской области стало ясно, что на некоторых избирательных участках имеются небольшие технические недоработки, которые поручено исправить.

«В связи с проведением 4 октября выборов депутатов Жогорку Кенеша правительство создало республиканский штаб по их проведению. На сегодня со стороны ряда участковых избирательных комиссий на территории региона подготовка ведется в недостаточной степени. Причинами тому являются устаревшая материально-техническая база УИК и необходимость повышения квалификации их сотрудников», — рассказал Акрам Мадумаров.

Он подчеркнул необходимость обеспечения правом выбора каждого гражданина КР.

В Оше в настоящее время организовано 76 избирательных участков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163554/
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