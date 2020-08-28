Следить за выборами в Кыргызстане будут 50 международных наблюдателей

Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова встретилась с заместителем генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи СНГ Нурбеком Сатвалдиевым и обсудила вопросы предстоящих в стране парламентских выборов.

Нурбек Сатвалдиев заявил, что в рамках долгосрочного мониторинга международные наблюдатели, являющиеся в основном депутатами парламентов стран СНГ, посетят регионы Кыргызстана, ознакомятся с работой территориальных и участковых избирательных комиссий, встретятся с представителями политических партий и государственных органов местного самоуправления. Всего будет направлено 50 наблюдателей.

Они будут проводить мониторинг работы зарубежных участковых избирательных комиссий в городах Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Баку.



Напомним, в 2015 году за выборами Жогорку Кенеша от МПА СНГ наблюдали 32 человека.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.