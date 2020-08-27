Выборы-2020. Юрист «Кыргызстана» заявил в суде о давлении конкурентов на ЦИК

В административном суде Бишкека началось заседание по жалобе партии «Кыргызстан» на решение ЦИК о возврате документов политической организации.

Председательствует судья Чолпон Досмамбетова. Член партии Талант Мамытов, идущий в списке под № 2, заявил, что председатель избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова повелась на давление определенных партий, заинтересованных, чтобы «Кыргызстан» не участвовал в выборах.

В свою очередь представители ЦИК заявили, что никакого давления не было. Документы, действительно, были поданы не уполномоченным лицом, а печать на доверенности была размыта.

ЦИК просит суд не удовлетворять жалобу партии, так как она несостоятельна и необоснованна.

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.

Представители партии заявили в суде, что у избирательной комиссии нет полномочий возвращать документы, если она приняла их для регистрации.