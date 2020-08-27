Выборы-2020. Сегодня суд рассмотрит жалобу партии «Кыргызстан» на решение ЦИК

Партия «Кыргызстан» получила решение ЦИК. Сегодня состоится заседание суда, где будет рассмотрен спорный вопрос. Об этом 24.kg сообщили в секретариате политорганизации.

Уточняется, что жалобу политической организации на решение ЦИК рассмотрит административный суд. Заседание состоится сегодня в 14.00.