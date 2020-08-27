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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Сегодня суд рассмотрит жалобу партии «Кыргызстан» на решение ЦИК

Партия  «Кыргызстан» получила решение ЦИК. Сегодня состоится заседание суда, где будет рассмотрен спорный вопрос. Об этом 24.kg сообщили в секретариате политорганизации. 

Уточняется, что жалобу политической организации на решение ЦИК рассмотрит административный суд. Заседание состоится сегодня в 14.00. 

Напомним, «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/163392/
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